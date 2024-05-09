«Ванкувер» во второй раз в истории выиграл матч плей-офф, отыграв три шайбы по ходу игры

Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0). «Ванкувер» отыгрался со счёта 1:4 по ходу матча и повёл в серии 1-0.

«Ванкувер» во второй раз в клубной истории выиграл матч плей-офф, отыграв три шайбы по ходу игры. Первый такой случай произошёл 24 мая 1994 года в пятом матче финала Западной конференции с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). Ранее оба этих канадских клуба представляли Запад НХЛ. В том году «Ванкувер» вышел в финал Кубка Стэнли, где в семи матчах уступил «Рейнджерс».

Второй матч серии с «Эдмонтоном» пройдёт в ночь на 11 мая.