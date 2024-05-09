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«Я не боюсь его и могу держать удар». Давид Пастрняк оценил драку с Мэттью Ткачуком

«Я не боюсь его и могу держать удар». Давид Пастрняк оценил драку с Мэттью Ткачуком
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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк прокомментировал драку с форвардом «Флориды» Мэттью Ткачуком во втором матче серии (1:6). Оба хоккеиста договорились о драке и сбросили перчатки в центре площадки. Более опытный Ткачук быстро взял доминацию в бою и повалил чеха на лёд мощными ударами. Это была лишь вторая драка в карьере Пастрняка. Предыдущий бой чешский форвард провёл в 2018 году с Даниэлем Жирарди.

«Я не боюсь его, если быть честным. Я могу держать удар, я буду делать всё что угодно ради команды», — цитирует Пастрняка пресс-служба клуба.

Ткачук в текущем сезоне дрался дважды в регулярном чемпионате с Марком Шайфли и Джейком Сандерсоном. Пастрняк заявил, что не спрашивал разрешения на драку у главного тренера «Бостона» Джима Монтгомери.

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