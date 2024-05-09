«Такое иногда случается в плей-офф». Макдэвид — о поражении от «Ванкувера» со счёта 4:1

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувером» (4:5). По ходу матча «Ойлерз» вели со счётом 4:1, но пропустили три гола в середине третьего периода и проиграли.

«Это хорошая команда, и они делали всё возможное, чтобы вернуться в игру, а мы делали всё, что могли, чтобы удержать лидерство. Такое иногда случается в плей-офф: ты пытаешься удержать лидерство, но иногда ведёшь себя слишком пассивно. До какого-то момента мы справлялись с этим, но соперник нашёл способ сравнять счёт и следом забить ещё и выиграть матч», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Макдэвид отметился результативной передачей и впервые в карьере не нанёс ни одного броска в матче плей-офф НХЛ.