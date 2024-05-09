«Такое иногда случается в плей-офф». Макдэвид — о поражении от «Ванкувера» со счёта 4:1
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувером» (4:5). По ходу матча «Ойлерз» вели со счётом 4:1, но пропустили три гола в середине третьего периода и проиграли.
«Это хорошая команда, и они делали всё возможное, чтобы вернуться в игру, а мы делали всё, что могли, чтобы удержать лидерство. Такое иногда случается в плей-офф: ты пытаешься удержать лидерство, но иногда ведёшь себя слишком пассивно. До какого-то момента мы справлялись с этим, но соперник нашёл способ сравнять счёт и следом забить ещё и выиграть матч», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
Макдэвид отметился результативной передачей и впервые в карьере не нанёс ни одного броска в матче плей-офф НХЛ.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4) 0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5) 1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5) 1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5) 1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5) 2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5) 3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5) 4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5) 5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)
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