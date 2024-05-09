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«Мы смотрели вчерашний матч «Реала». Задоров о волевой победе «Ванкувера» над «Эдмонтоном»

«Мы смотрели вчерашний матч «Реала». Задоров о волевой победе «Ванкувера» над «Эдмонтоном»
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Защитник «Ванкувера» Никита Задоров оценил волевую победу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном» (5:4) и сравнил её с победой «Реала» во вчерашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). По ходу матча «Кэнакс» уступали со счётом 1:4, однако смогли перевернуть ход встречи. Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Мы все смотрели вчерашний матч мадридского «Реала» (испанский клуб одержал волевую победу, забив два мяча в концовке матча. — Прим. «Чемпионата»). Ребята в нашей команде верят друг в друга. Я не думаю, что кто-то сдался, даже когда мы проигрывали со счётом 1:4. Мы сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра в равных составах. Надо отдать должное каждому парню в этой команде», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 мая на площадке «Ванкувера».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    
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