«Мы смотрели вчерашний матч «Реала». Задоров о волевой победе «Ванкувера» над «Эдмонтоном»

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров оценил волевую победу в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном» (5:4) и сравнил её с победой «Реала» во вчерашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). По ходу матча «Кэнакс» уступали со счётом 1:4, однако смогли перевернуть ход встречи. Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«Мы все смотрели вчерашний матч мадридского «Реала» (испанский клуб одержал волевую победу, забив два мяча в концовке матча. — Прим. «Чемпионата»). Ребята в нашей команде верят друг в друга. Я не думаю, что кто-то сдался, даже когда мы проигрывали со счётом 1:4. Мы сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра в равных составах. Надо отдать должное каждому парню в этой команде», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.
Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 мая на площадке «Ванкувера».
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