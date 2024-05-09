Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Ранее в феврале казахстанская федерация хоккея подавала заявку на проведение ЧМ по хоккею в двух городах страны — Астане и Алматы. Презентация заявки должна была быть представлена на ежегодном конгрессе ИИХФ 23-24 мая в Праге.

«Казахстан отозвал свою заявку на проведение чемпионата мира 2028 года», — цитирует Тардифа ТАСС.

Ранее Казахстан участвовал в борьбе за проведение чемпионата мира 2027 года, в которой победу одержала заявка Германии. Фаворитом в борьбе за проведение ЧМ 2028 года является Франция. По планам, матчи должны принять Париж и Лион.

В 2019 году Казахстан совместно с Эстонией принимал этап чемпионата мира в первом дивизионе, по итогам которого им удалось перейти в элитный дивизион.