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Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что Казахстан не будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Ранее в феврале казахстанская федерация хоккея подавала заявку на проведение ЧМ по хоккею в двух городах страны — Астане и Алматы. Презентация заявки должна была быть представлена на ежегодном конгрессе ИИХФ 23-24 мая в Праге.

«Казахстан отозвал свою заявку на проведение чемпионата мира 2028 года», — цитирует Тардифа ТАСС.

Ранее Казахстан участвовал в борьбе за проведение чемпионата мира 2027 года, в которой победу одержала заявка Германии. Фаворитом в борьбе за проведение ЧМ 2028 года является Франция. По планам, матчи должны принять Париж и Лион.

В 2019 году Казахстан совместно с Эстонией принимал этап чемпионата мира в первом дивизионе, по итогам которого им удалось перейти в элитный дивизион.

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