«Мы получили урок». Вратарь «Эдмонтона» о поражении в первом матче серии с «Ванкувером»

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер оценил поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Ванкувера» (4:5), в котором «нефтяники» вели по ходу второго периода со счётом 4:1.

«Когда вы захватываете преимущество, вы не можете просто выключиться и надеяться, что сможете засушить соперника. Мы знали, что «Ванкувер» постарается отыграться. Мы определённо получили урок: независимо от счёта, вы должны знать, что другая команда не позволит вам легко победить.

Победный гол Гарланда с острого угла? Он выдержал паузу, а я потерял терпение, меня за это наказали. Для меня это урок. Этот гол придал им массу импульса», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 мая на площадке «Ванкувера».