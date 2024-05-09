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«Мы получили урок». Вратарь «Эдмонтона» о поражении в первом матче серии с «Ванкувером»

«Мы получили урок». Вратарь «Эдмонтона» о поражении в первом матче серии с «Ванкувером»
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Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер оценил поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Ванкувера» (4:5), в котором «нефтяники» вели по ходу второго периода со счётом 4:1.

«Когда вы захватываете преимущество, вы не можете просто выключиться и надеяться, что сможете засушить соперника. Мы знали, что «Ванкувер» постарается отыграться. Мы определённо получили урок: независимо от счёта, вы должны знать, что другая команда не позволит вам легко победить.

Победный гол Гарланда с острого угла? Он выдержал паузу, а я потерял терпение, меня за это наказали. Для меня это урок. Этот гол придал им массу импульса», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 мая на площадке «Ванкувера».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    
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