Роман Ротенберг поздравил россиян с Днём Победы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что сегодня, 9 мая, вместе с хоккеистами сборной «Россия 25» возложит цветы к мемориалу, посвящённому советским солдатам в Туле.
«Сегодня самый важный праздник для всей нашей огромной страны — День Победы! Ровно 79 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И основную тяжесть в ней вынес на своих плечах советский народ. Мы гордимся нашими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками, которые своим беспримерным подвигом подарили нам самое ценное — наше будущее.
Каждый год в этот день хоккеисты и тренеры сборной России возлагают цветы к памятникам и мемориалам, посвящённым советским солдатам, и в этом году в Туле мы продолжим эту традицию», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Сегодня сборная «Россия 25» в Туле сыграет со сборной Беларуси в рамках Большого тура сборной. Предыдущие матчи завершились победами российской сборной со счётом 6:0 и 4:0. Матч начнётся в 17:00 мск.