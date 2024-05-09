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Роман Ротенберг поздравил россиян с Днём Победы

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днём Победы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил соотечественников с Днём Победы и заявил, что сегодня, 9 мая, вместе с хоккеистами сборной «Россия 25» возложит цветы к мемориалу, посвящённому советским солдатам в Туле.

«Сегодня самый важный праздник для всей нашей огромной страны — День Победы! Ровно 79 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И основную тяжесть в ней вынес на своих плечах советский народ. Мы гордимся нашими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками, которые своим беспримерным подвигом подарили нам самое ценное — наше будущее.

Каждый год в этот день хоккеисты и тренеры сборной России возлагают цветы к памятникам и мемориалам, посвящённым советским солдатам, и в этом году в Туле мы продолжим эту традицию», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Сегодня сборная «Россия 25» в Туле сыграет со сборной Беларуси в рамках Большого тура сборной. Предыдущие матчи завершились победами российской сборной со счётом 6:0 и 4:0. Матч начнётся в 17:00 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
09 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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