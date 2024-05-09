«Юта» представила 20 возможных вариантов названия команды

У «Юты» пока не будет названия и логотипа, сообщает The Score. Они появятся к началу сезона-2025/2026. Вместе с ним у клуба появятся логотип, талисман и цвета. Сейчас идёт голосование болельщиков за новое название, однако в сезоне-2024/2025 команда будет носить свитеры с надписью «Юта». Напомним, команда ранее называлась «Аризона Койотс».

В голосовании на лучшее название для клуба принимают участие 20 отобранных вариантов: Black Diamonds («Чёрные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лёд»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).