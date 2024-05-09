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«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» форварду Башкирову

«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» форварду Башкирову
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«Салават Юлаев» не стал повторять контрактное предложение «Металлурга» ограниченно свободному агенту — нападающему Данилу Башкирову. Таким образом, хоккеист переходит в магнитогорский клуб.

В прошедшем сезоне 22-летний Башкиров провёл в регулярном чемпионате 64 матча, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «+10». В плей-офф на счету нападающего два гола в шести матчах серии с «Трактором».

Башкиров всю карьеру в КХЛ провёл в «Салавате», где за 246 матчей набрал 71 очко — забросил 29 шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «+16». Уфимский клуб завершил прошедший сезон поражением от «Трактора» в первом раунде плей-офф.

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