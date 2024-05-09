«Другие кандидатуры выглядели намного слабее». Б. Михайлов — о назначении Воробьёва в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный нападающий ЦСКА и сборной Советского Союза Борис Михайлов оценил назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера московских армейцев.

— Вы стали одним из инициаторов приглашения Ильи Воробьёва — нового наставника ЦСКА?

— Это коллективное решение. Была предложена кандидатура Воробьёва и других тренеров. Все проголосовали за Илью, другие кандидатуры выглядели намного слабее. Всё логично.

— В чём, на ваш взгляд, сильные качества Воробьёва?

— Мне понравилось его первое интервью, которое вышло на «Чемпионате». Воробьёв хочет, чтобы ЦСКА играл в более быстрый и более комбинационный хоккей. Эта идея всеми в ЦСКА поддерживается.

— Команда серьёзно обновляется, новому тренерскому штабу будет тяжело сразу дать результат?

— Да, идёт обновление, реализуется трансферный план. У Воробьёва развязаны руки в селекции — и игроков, и помощников по тренерскому штабу. Доверие новому тренеру очень серьёзное. Как и спрос, это же ЦСКА. Но какой-то затяжной перестройки ЦСКА не может себе позволить. Каждый год армейцы Москвы решали и будут решать одну задачу — чемпионство», — цитирует Михайлова Russia-hockey.ru.

Напомним, Воробьёв сменил на посту главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Московские армейцы завершили сезон-2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграли «Локомотиву» со счётом 1-4.