«Обидно. Болельщика не обманешь». Алексей Заварухин о непродлении контракта с «Трактором»

Бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин эмоционально отреагировал на решение руководства челябинского клуба не продлевать контракт со специалистом. На пост главного тренера «Трактора» был назначен канадский специалист Бенуа Гру, а Заварухину было предложено возглавить клуб ВХЛ «Челмет».

«Обидно. Буду сильнее. Болельщика не обманешь», — написал Заварухин в своей соцсети.

Фото: соцсеть Заварухина

Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды, и Заварухин стал сначала и. о., а потом и главным тренером «Трактора». Руководство челябинского клуба объявило, что Заварухин покинул систему клуба и отказался возглавлять «Челмет».