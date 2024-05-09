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«Была отличная битва». Бобровский — о победе над «Бостоном» во втором матче серии

«Была отличная битва». Бобровский — о победе над «Бостоном» во втором матче серии
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал разгромную победу во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Бостоном» (6:1). Россиянин пропустил одну шайбу и отразил 14 бросков.

«Ребята помогали мне и отлично блокировали броски. Наша игра в меньшинстве была очень хороша. Это была отличная битва, хорошая драка. Важная победа для нас», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» дома обыграла «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Третий матч серии пройдёт на площадке «Бостона» в ночь на 11 мая. Текущий счёт в серии равный 1-1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Заха, Маршан) – 12:12 (5x5)     1:1 Лоренц (Монтур) – 21:56 (5x5)     2:1 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:49 (5x5)     3:1 Форслинг (Лунделль, Монтур) – 39:58 (5x5)     4:1 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 41:28 (5x5)     5:1 Барков (Райнхарт) – 50:52 (5x4)     6:1 Монтур (Барков, Райнхарт) – 51:58 (4x5)    
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