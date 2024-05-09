«Была отличная битва». Бобровский — о победе над «Бостоном» во втором матче серии

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал разгромную победу во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Бостоном» (6:1). Россиянин пропустил одну шайбу и отразил 14 бросков.

«Ребята помогали мне и отлично блокировали броски. Наша игра в меньшинстве была очень хороша. Это была отличная битва, хорошая драка. Важная победа для нас», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» дома обыграла «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Третий матч серии пройдёт на площадке «Бостона» в ночь на 11 мая. Текущий счёт в серии равный 1-1.