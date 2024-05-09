«Это было потрясающе!» Главный тренер «Флориды» оценил драку Ткачука с Пастрняком

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил драку между форвардом «Пантерз» Мэттью Ткачуком и нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком во втором матче серии (6:1).

«Вы будете видеть это в хайлайтах снова и снова. Я думаю, это хорошо. Это два элитных нападающих. Ткачук набирает за сезон под сотню очков, Пастрняк просто блестящий игрок. Но это плей-офф. У каждого из них есть своя команда, в раздевалке есть их братья. Градус матча повысился, и они решили сбросить перчатки. Я думаю, это было потрясающе! Те, кто заплатил деньги за просмотр матча на арене, получили чертовски отличное зрелище», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Третий период матча изобиловал массовыми потасовками. По итогам матча команды на двоих набрали 158 штрафных минут.