«Это было потрясающе!» Главный тренер «Флориды» оценил драку Ткачука с Пастрняком
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил драку между форвардом «Пантерз» Мэттью Ткачуком и нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком во втором матче серии (6:1).
«Вы будете видеть это в хайлайтах снова и снова. Я думаю, это хорошо. Это два элитных нападающих. Ткачук набирает за сезон под сотню очков, Пастрняк просто блестящий игрок. Но это плей-офф. У каждого из них есть своя команда, в раздевалке есть их братья. Градус матча повысился, и они решили сбросить перчатки. Я думаю, это было потрясающе! Те, кто заплатил деньги за просмотр матча на арене, получили чертовски отличное зрелище», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.
Третий период матча изобиловал массовыми потасовками. По итогам матча команды на двоих набрали 158 штрафных минут.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Заха, Маршан) – 12:12 (5x5) 1:1 Лоренц (Монтур) – 21:56 (5x5) 2:1 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:49 (5x5) 3:1 Форслинг (Лунделль, Монтур) – 39:58 (5x5) 4:1 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 41:28 (5x5) 5:1 Барков (Райнхарт) – 50:52 (5x4) 6:1 Монтур (Барков, Райнхарт) – 51:58 (4x5)
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