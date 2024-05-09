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Каменский — об игре «Рейнджерс»: сильная команда, созрела для больших дел

Каменский — об игре «Рейнджерс»: сильная команда, созрела для больших дел
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об игре «Рейнджерс» в серии с «Каролиной». После двух первых игр «синерубашечники» ведут в серии со счётом 2-0. Третий матч серии состоится на площадке «Каролины» в ночь на 10 мая.

«Рейнджерс» в этом сезоне – один из лидеров лиги, показывает хороший хоккей. Нас радуют и Панарин, и Шестёркин, они ведут за собой команду. Панарин забивает решающие голы или отдаёт передачи, Шестёркин ловит шайбы, выручает команду. Сильная команда, созрела для больших дел. Они и в том году уже были рядом с Кубком, ждём от них хорошего хоккея и радуемся за успехи наших хоккеистов», – цитирует Каменского «Советский спорт».

Панарин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф на счету Артемия стало 5 (3+2) очков в шести матчах. С учётом результата регулярного чемпионата в активе россиянина стало 125 (52+73) очков в 88 матчах.

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