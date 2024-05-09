Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер нанял частную охрану из-за опасений безопасности. После вылета в первом раунде плей-офф от «Бостона» (3-4) Марнер подвергся критике за слабую игру в Кубке Стэнли. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2024/2025 после истечения шестилетнего контракта на $ 65 млн.

Как сообщает National Post, Марнер после волны критики отказывается давать интервью некоторым представителям СМИ и избегает ответов на острые вопросы. В ряде СМИ раскритиковали игру нападающего в плей-офф за нежелание идти в силовую борьбу и разительное отличие в продуктивности по сравнению с регулярным сезоном. Форвард рассматривается как один участник одного из потенциальных обменов «Торонто» в межсезонье.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Счёт в серии — 3-4. Марнер принял участие во всех играх и набрал 3 (1+2) очка.