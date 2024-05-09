Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бедард — об игре Селебрини: у него особый талант, он будет доминировать в НХЛ

Бедард — об игре Селебрини: у него особый талант, он будет доминировать в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Чикаго» и сборной Канады Коннор Бедард высоко оценил мастерство 17-летнего нападающего Маклина Селебрини. 17-летний форвард в составе канадской сборной готовился к предстоящему чемпионату мира в Чехии, однако по решению тренерского штаба не попал в окончательный состав на турнир.

«Я играл с ним, когда мне было восемь или девять лет, поэтому я всегда знал его. Он всегда был действительно хорошим игроком. Он переехал в Калифорнию в возрасте 12 лет. Затем он просто продолжал расти и развиваться. Очевидно, у него особый талант. Какой-то команде очень повезёт заполучить его на драфте НХЛ, и он будет доминировать в лиге. Приятно видеть его карьерный путь на данный момент», — цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

Селебрини котируется под первым номером на предстоящем драфте НХЛ — 2024. Первый выбор на драфте имеет «Сан-Хосе», куда нападающий отправится с высокой долей вероятности.

Материалы по теме
Самый дорогой вратарь Канады и самый дорогой защитник НХЛ. Кто из звёзд сыграет на ЧМ-2024
Самый дорогой вратарь Канады и самый дорогой защитник НХЛ. Кто из звёзд сыграет на ЧМ-2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android