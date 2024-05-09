Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сафронов: без России ЧМ даже неинтересно смотреть, всё-таки это канадско-русская игра

Сафронов: без России ЧМ даже неинтересно смотреть, всё-таки это канадско-русская игра
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов заявил, что не собирается смотреть чемпионат мира без национальной команды России.

«Вообще неинтересен чемпионат мира — как молодёжь говорит, от слова «совсем». И только по одной простой причине: смотреть нечего. Без России даже неинтересно смотреть, всё-таки это канадско-русская игра», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, в пятницу, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Прага и Острава. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляции игр мирового первенства.

Материалы по теме
18 игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android