Сафронов: без России ЧМ даже неинтересно смотреть, всё-таки это канадско-русская игра

Бывший генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов заявил, что не собирается смотреть чемпионат мира без национальной команды России.

«Вообще неинтересен чемпионат мира — как молодёжь говорит, от слова «совсем». И только по одной простой причине: смотреть нечего. Без России даже неинтересно смотреть, всё-таки это канадско-русская игра», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, в пятницу, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Прага и Острава. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляции игр мирового первенства.