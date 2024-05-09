Кожевников: Беларусь и батьку очень сильно уважаю, но хочется, чтобы «Россия 25» выиграла

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча сборной «Россия 25» и национальной команды Беларуси в День Победы в Туле.

— 9 мая играем в Туле, 11 мая – в Минске. Шансы на отыграться в серии у Беларуси ещё присутствуют?

— В Туле тяжело будет, конечно. Ребята российские точно будут биться в такой-то день. Хотя это наша общая победа в Великой Отечественной войне. Так что посмотрим, что случится. Но будем надеяться, что белорусы покажут себя с лучшей стороны.

— Хотя бы шайбочку первую забросить…

— Я думаю, они это сделают. Поверьте, я люблю Беларусь очень сильно, и батьку вашего уважаю. Но лично мне всё-таки хочется, чтобы Россия выиграла. Это называется «принципиальный спорт», — сказал Кожевников в интервью Metaratings.by.

Сегодня сборная «Россия 25» в Туле сыграет со сборной Беларуси в рамках Большого тура сборной. Предыдущие матчи завершились победами российской сборной со счётом 6:0 и 4:0. Матч начнётся в 17:00 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной 09 мая 2024, четверг. 17:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2