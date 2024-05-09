Состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Туле

Сегодня, 9 мая, в Туле состоится встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. Встреча в «Ледовом дворце» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд на игру.
Сборная «Россия 25» сыграет в следующем составе:
Состав сборной Беларуси:
Лубский (Большаков)
Бориков — Белевич — Скоренов, Сапего — Хенкель;
Кузнецов — Пинчук — Мороз, Воронов — Лисовец;
Пышкайло — Филяев — А. Ковгореня, Д. Р. Липский — И. Сушко;
Салыго — Д. А. Липский — Клавдиев, Михалёв; Жихарев — Т. Ковгореня.
Напомним, предыдущие матчи завершились победами российской сборной со счётом 6:0 и 4:0. В заключительном матче тура команды встретятся в Минске 11 мая.