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Состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Туле

Состав «России 25» на матч со сборной Беларуси в Туле
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Сегодня, 9 мая, в Туле состоится встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. Встреча в «Ледовом дворце» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны составы команд на игру.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
09 мая 2024, четверг. 17:30 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная «Россия 25» сыграет в следующем составе:

Состав сборной Беларуси:

Лубский (Большаков)

Бориков — Белевич — Скоренов, Сапего — Хенкель;
Кузнецов — Пинчук — Мороз, Воронов — Лисовец;
Пышкайло — Филяев — А. Ковгореня, Д. Р. Липский — И. Сушко;
Салыго — Д. А. Липский — Клавдиев, Михалёв; Жихарев — Т. Ковгореня.

Напомним, предыдущие матчи завершились победами российской сборной со счётом 6:0 и 4:0. В заключительном матче тура команды встретятся в Минске 11 мая.

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