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Дрегер: бывший главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе может возглавить «Торонто»

Дрегер: бывший главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе может возглавить «Торонто»
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что бывший наставник «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе может стать новым главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, экс-наставник канадского клуба Шелдон Киф сегодня был уволен со своего поста.

Ещё одним кандидатом является Тодд Маклеллан, который по ходу сезона-2023/2024 был уволен из «Лос-Анджелес Кингз».

Отмечается, что в пятницу, 10 мая, состоится пресс-конференция «Торонто» с участием президента команды Брендана Шанахана и генерального директора Maple Leaf Sports & Entertainment Кейта Пелли.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.

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