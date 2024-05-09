Назаров: символично, что сборная «Россия 25» играет в хоккей в такой великий праздник

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча сборной «Россия 25» и национальной команды Беларуси в День Победы в Туле.

«Символично, что сборная «Россия 25» сегодня играет в хоккей с нашими братьями-белорусами в такой великий для всей страны праздник. Стоит вспомнить, что тогда, в 1945 году, почти весь мир был против нас, но мы всё равно победили. Сейчас, в нынешнее время, недружественных нам государств хватает, но мы никогда не сдадимся, и победа снова будет за нами. Наши деды и прадеды сделали всё для великой победы, нужно брать с них пример», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, предыдущие матчи завершились победами российской сборной со счётом 6:0 и 4:0.