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В турецкой федерации хоккея сообщили, что планируют заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ

В турецкой федерации хоккея сообщили, что планируют заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ
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Турецкая федерация хоккея планирует заявить клубы в чемпионаты Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги.

«Да, у нас есть такие планы, потому что надо наполнять наши арены. За последние 20 лет в Турции построили больше 25 новых арен, где можно развивать хоккей, и мы активно двигаемся в этом направлении», — заявил президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак ТАСС.

Сообщается, что сегодня, 9 мая, Федерация хоккея России и Турецкая федерация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Для нас это подписание является первостепенным, большим шагом. Мы верим в то, что это подписание сделает наши отношения теплыми и братскими и привнесет немало хорошего во взаимоотношения между нашими народами», — заявил Албайрак.

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