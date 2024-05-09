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19-летний нападающий «Коламбуса» пополнил состав сборной США на чемпионате мира

19-летний нападающий «Коламбуса» пополнил состав сборной США на чемпионате мира
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19-летний нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Гэвин Бриндли пополнил состав сборной США на чемпионате мира, сообщает пресс-служба федерации хоккея США.

Отмечается, что форвард он выступал за юниорскую и молодёжные сборные США на чемпионатах мира. В 14 матчах за молодёжную сборную на его счету 14 очков.

Из «Коламбуса» в состав сборной США на чемпионат мира — 2024 вошли также нападающие Джонни Годро и защитник Зак Веренски.

Ранее стало известно, что нападающий «Детройта» Дилан Ларкин не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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