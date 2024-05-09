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Плешков впервые пропустил за сборную «Россия 25», «сухая» серия завершилась на 188 минутах

В эти минуты в Туле проходит встреча «России 25» со сборной Беларуси в рамках Большого тура. После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голкипер Артемий Плешков впервые пропустил в матчах за сборную «Россия 25». Ранее вратарь не пропускал в трёх играх подряд – дважды со сборной Беларуси (4:0 и 6:0) и в одной игре с Казахстаном (1:0).

Плешков пропустил в первом периоде сегодняшней игры – на девятой минуте матча отличился нападающий Вадим Мороз с передач Виталия Пинчука и Сергея Кузнецова. Таким образом, «сухая» серия Плешкова составила 188 минут и 25 секунд.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что Плешков установил абсолютный рекорд продолжительности «сухой» серии в дебютных матчах за национальную команду. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову.