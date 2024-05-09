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Валерий Орехов: главный фаворит чемпионата мира? Казахстан

Валерий Орехов: главный фаворит чемпионата мира? Казахстан
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Защитник сборной Казахстана и «Металлурга» Валерий Орехов поделился ожиданиями от стартующего 10 мая чемпионата мира в Чехии.

— С кем из сборной США тебе интереснее всего сыграть?

— Кроме Тревоса Зеграса и Джонни Годро больше не знаю никого. В целом будет интересно играть против их команды. Любопытно посмотреть на шведов. В их составе есть Виктор Хедман, Эрик Карлссон. На их игру можно будет посмотреть, поучиться у них.

— Какие лично у тебя ожидания от чемпионата мира?

— Провести хороший турнир. Я думаю, нам по силам попасть в плей-офф. Если каждый игрок будет выкладываться и верить в эту мечту и цель, у нас всё получится.

— Кто для тебя главный фаворит чемпионата мира?

— Казахстан, — заявил Орехов в интервью YouTube-каналу Zidan4eg LIVE.

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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