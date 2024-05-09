Голкипер «Каролины» Кочетков дебютирует в нынешнем плей-офф НХЛ

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков дебютирует в нынешнем плей-офф НХЛ в третьей встрече второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Игра состоится в ночь на 10 мая и начнётся в 2:00 мск.

Напомним, в семи встречах «ураганов» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли место в воротах занимал датчанин Фредерик Андерсен.

В регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, в которых одержал 22 победы, из них четыре «сухих» с 91,1% отражённых бросков.

Отметим, что после двух стартовых встреч в серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт со счётом 2-0. Ближайшие два матча состоятся в Каролине.

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