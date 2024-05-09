Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Каролины» Кочетков дебютирует в нынешнем плей-офф НХЛ

Голкипер «Каролины» Кочетков дебютирует в нынешнем плей-офф НХЛ
Комментарии

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков дебютирует в нынешнем плей-офф НХЛ в третьей встрече второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Игра состоится в ночь на 10 мая и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в семи встречах «ураганов» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли место в воротах занимал датчанин Фредерик Андерсен.

В регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, в которых одержал 22 победы, из них четыре «сухих» с 91,1% отражённых бросков.

Отметим, что после двух стартовых встреч в серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт со счётом 2-0. Ближайшие два матча состоятся в Каролине.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
«Рейнджерс» снова выгрызли победу! Панарин сделал хет-трик из пасов, превзойдя легенду НХЛ
Видео
«Рейнджерс» снова выгрызли победу! Панарин сделал хет-трик из пасов, превзойдя легенду НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android