Киф: «Торонто» заслуживает Кубка Стэнли, я не смог этого добиться, никаких оправданий

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал своё увольнение из клуба.

«Болельщики «Торонто», время попрощаться. Я навсегда благодарен за шанс быть тренером «Торонто». Клуб и болельщики заслуживают Кубок Стэнли. Я не добился этого в плей-офф, не помог нашей команде выйти за рамки и добиться результата. Я беру на себя ответственность за это, никаких оправданий. Я не знаю что будет дальше, но я буду готов к этому», — заявил Киф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.