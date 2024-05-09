Стал известен капитан сборной США на ЧМ-2024 по хоккею

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук будет капитаном сборной США на чемпионате мира в Чехии. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Помощниками капитана стали Брок Нельсон, Сет Джонс и Зак Веренски.

Отметим, что сборная США сыграет в группе А. Игры группы состоятся в Остраве. На предварительном раунде США сыграет со сборными Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

Ранее стало известно, что нападающий «Детройта» Дилан Ларкин не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

Напомним, чемпионат мира по хоккею будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.