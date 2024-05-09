«Россия 25» одержала волевую победу над сборной Беларуси, забросив шесть шайб

В Туле завершился матч Большого тура, в котором «Россия 25» одержала победу над сборной Беларуси со счётом 6:2.
На восьмой минуте первого периода Максим Джиошвили с передач Артура Тянулина и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече. Спустя минуту Вадим Мороз с передач Виталия Пинчука и Сергея Кузнецова восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Вадима Мороза и Николая Салыго вывел сборную Беларуси вперёд.
На пятой минуте второго периода Василий Глотов с передач Владимира Грудинина и Арсения Грицюка сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Иван Выдренков с передач Андрея Чивилёва и Артемия Князева вновь вывел сборную «Россия 25» вперёд.
На шестой минуте третьего периода Максим Соркин с передачи Ивана Выдренкова забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Спустя 33 секунды Сергей Толчинский с передач Ильи Карпухина и Максима Джиошвили сделал счёт 5:2. В середине периода Прохор Полтапов довёл счёт до крупного.
Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.
- 9 мая 2024
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