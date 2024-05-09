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Россия 25 – Беларусь, результат матча 9 мая 2024 года, счет 6:2, матч Большого тура

«Россия 25» одержала волевую победу над сборной Беларуси, забросив шесть шайб
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В Туле завершился матч Большого тура, в котором «Россия 25» одержала победу над сборной Беларуси со счётом 6:2.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
09 мая 2024, четверг. 17:30 МСК
Россия 25
Окончен
6 : 2
Беларусь
1:0 Джиошвили (Тянулин, Воробьёв) – 07:21 (5x4)     1:1 Мороз (Пинчук, Кузнецов) – 08:25 (5x5)     1:2 Пинчук (Мороз, Салыго) – 11:13 (5x5)     2:2 Глотов (Грудинин, Грицюк) – 24:04 (5x5)     3:2 Выдренков (Чивилёв, Князев) – 36:19 (5x5)     4:2 Соркин (Выдренков) – 45:01 (5x4)     5:2 Толчинский (Карпухин, Джиошвили) – 45:34 (5x4)     6:2 Полтапов (Абрамов, Грудинин) – 50:24 (5x5)    

На восьмой минуте первого периода Максим Джиошвили с передач Артура Тянулина и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече. Спустя минуту Вадим Мороз с передач Виталия Пинчука и Сергея Кузнецова восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Вадима Мороза и Николая Салыго вывел сборную Беларуси вперёд.

На пятой минуте второго периода Василий Глотов с передач Владимира Грудинина и Арсения Грицюка сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Иван Выдренков с передач Андрея Чивилёва и Артемия Князева вновь вывел сборную «Россия 25» вперёд.

На шестой минуте третьего периода Максим Соркин с передачи Ивана Выдренкова забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Спустя 33 секунды Сергей Толчинский с передач Ильи Карпухина и Максима Джиошвили сделал счёт 5:2. В середине периода Прохор Полтапов довёл счёт до крупного.

Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.

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