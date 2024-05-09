Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шелдон Киф имеет наивысший процент набранных очков среди тренеров НХЛ, кто провёл 300+ игр

Шелдон Киф имеет наивысший процент набранных очков среди тренеров НХЛ, кто провёл 300+ игр
Комментарии

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф имеет наивысший процент набранных очков среди тренеров НХЛ, кто провёл 300 и более игр в лиге — 66,5. Об этом сообщает StatsCentre.

На второй строчке — Род Бриндамор (66,4%), третий — Скотти Боуман (65,7%).

Напомним, экс-наставник канадского клуба Киф сегодня был уволен со своего поста. Вероятным приемником специалиста журналисты называют бывшего наставника «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе.

«Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.

Материалы по теме
Киф: «Торонто» заслуживает Кубка Стэнли, я не смог этого добиться, никаких оправданий
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android