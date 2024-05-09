Шелдон Киф имеет наивысший процент набранных очков среди тренеров НХЛ, кто провёл 300+ игр

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф имеет наивысший процент набранных очков среди тренеров НХЛ, кто провёл 300 и более игр в лиге — 66,5. Об этом сообщает StatsCentre.

На второй строчке — Род Бриндамор (66,4%), третий — Скотти Боуман (65,7%).

Напомним, экс-наставник канадского клуба Киф сегодня был уволен со своего поста. Вероятным приемником специалиста журналисты называют бывшего наставника «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе.

«Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.