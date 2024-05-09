«Переломы, травмы, кровь, но мы победили». Ротенберг — об игре сборной «Россия 25»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о победном матче со сборной Беларуси (6:2) в Туле.

«Получили травмы несколько игроков. Очень непонятное для нас судейство было сегодня, потому что всё было позволено, нанесение травм. У нас переломы в команде. Но тем ценнее победа. Так побеждали наши ветераны на Великой Отечественной войне – только за счёт самопожертвования и нашего русского характера. Сегодня переломы, травмы, кровь, но мы победили. Очень важно было сегодня выиграть и подарить стране победу. Вся страна хотела победы, мы не имели права сегодня проигрывать, мы отдали всё», — заявил Ротенберг после матча.

Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.