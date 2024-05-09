Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Переломы, травмы, кровь, но мы победили». Ротенберг — об игре сборной «Россия 25»

«Переломы, травмы, кровь, но мы победили». Ротенберг — об игре сборной «Россия 25»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о победном матче со сборной Беларуси (6:2) в Туле.

«Получили травмы несколько игроков. Очень непонятное для нас судейство было сегодня, потому что всё было позволено, нанесение травм. У нас переломы в команде. Но тем ценнее победа. Так побеждали наши ветераны на Великой Отечественной войне – только за счёт самопожертвования и нашего русского характера. Сегодня переломы, травмы, кровь, но мы победили. Очень важно было сегодня выиграть и подарить стране победу. Вся страна хотела победы, мы не имели права сегодня проигрывать, мы отдали всё», — заявил Ротенберг после матча.

Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.

Материалы по теме
«Россия 25» одержала волевую победу над сборной Беларуси, забросив шесть шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android