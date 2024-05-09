Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ

Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отметил российских хоккеистов, которые больше остальных выделяются своей игрой в текущем сезоне НХЛ.

«Давайте остановимся на Панарине. Я думаю, что Кучеров тоже хорошо провёл сезон, да, не удалось в решающих играх долго поиграть. Бобровскому ещё есть, что доказать, он работает и показывает сильную игру. Это один из лучших сезонов в его исполнении, но нужно ждать, что он ещё выстрелит», — цитирует Канарейкина LiveResult.

Напомним, Панарин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф на счету Артемия стало 5 (3+2) очков в шести матчах. С учётом результата регулярного чемпионатав активе россиянина стало 125 (52+73) очков в 88 матчах.

Материалы по теме
В США уже назвали первого номера будущего драфта НХЛ. А кому достанутся лучшие россияне?
В США уже назвали первого номера будущего драфта НХЛ. А кому достанутся лучшие россияне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android