Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отметил российских хоккеистов, которые больше остальных выделяются своей игрой в текущем сезоне НХЛ.

«Давайте остановимся на Панарине. Я думаю, что Кучеров тоже хорошо провёл сезон, да, не удалось в решающих играх долго поиграть. Бобровскому ещё есть, что доказать, он работает и показывает сильную игру. Это один из лучших сезонов в его исполнении, но нужно ждать, что он ещё выстрелит», — цитирует Канарейкина LiveResult.

Напомним, Панарин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф на счету Артемия стало 5 (3+2) очков в шести матчах. С учётом результата регулярного чемпионатав активе россиянина стало 125 (52+73) очков в 88 матчах.