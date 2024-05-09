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Каменский: «Вашингтон» не очень хорошо сыграл, а Овечкин сыграл здорово!

Каменский: «Вашингтон» не очень хорошо сыграл, а Овечкин сыграл здорово!
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил сезон для «Вашингтон Кэпиталз» и капитана столичных Александра Овечкина.

«Понимаете, команда побеждает, и команда проигрывает. Говорить, что «Вашингтон» провалил сезон или кто-то, неправильно. Команда не очень хорошо сыграла, а Овечкин сыграл здорово!» — сказал Каменский в интервью LiveResult.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). Овечкин в плей-офф сыграл четыре игры, в которых результативными действиями не отметился. В регулярке 38-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков.

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