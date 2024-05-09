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Инсайдер НХЛ назвал клуб, который будет заинтересован в Шелдоне Кифе

Инсайдер НХЛ назвал клуб, который будет заинтересован в Шелдоне Кифе
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что «Нью-Джерси Дэвилз», вероятно, будет заинтересован в главном тренере Шелдоне Кифе, который сегодня был отправлен в отставку с поста наставника «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я верю, что «Нью-Джерси Девилз» будут заинтересованы в переговорах с Шелдоном Кифом в рамках своего поиска главного тренера», — написал Лебрюн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Вероятным приемником Кифа в «Торонто» журналисты называют бывшего наставника «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе.

«Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.

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