Щитов: голкипер Бердин в «Авангарде» раскроет свой потенциал

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил переход вратаря Михаила Бердина в «Авангард».

«Бердин — хороший вратарь, он очень часто тащил «Сочи». Но сейчас он попадает в коллектив, который более конкурентен, у которого неплохая оборона и хорошее нападение. У Михаила в Омске будет больше шансов раскрыть свой потенциал. Я думаю, он сможет это сделать и поможет команде. Считаю, что это хороший переход для него самого и для клуба тоже», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Бердин в прошедшем сезоне провёл 50 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,29. Голкипер перешёл в омский клуб в результате крупного трёхстороннего обмена.