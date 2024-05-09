Ротенберг: идеальная тики-така — та, которая приводит к шайбе в воротах

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после победного матча со сборной Беларуси в Туле (6:2) рассказал, что для него идеальная тики-така.

— Какая тики-така, по вашему мнению, идеальная?

— Которая приводит к шайбе в воротах. Не тики-така ради тики-таки, а раз, два — гол. Это идеальная тики-така. Вы же видели тики-таку в исполнении «Манчестер Сити»: «Реал» Мадрид закрыл ворота, они делали тики-таку, но без остроты и проиграли. А тики-така заканчивается голом. Лучшая тики-така? Когда в «Барселоне» были Месси, Суарес, Гвардиола. Это образцово-показательная тики-така, — заявил Ротенберг.

Напомним, предыдущие матчи со сборной Беларуси завершились победами российской сборной со счетами 6:0 и 4:0. В заключительной игре Большого тура команды встретятся в Минске 11 мая.