Журналист THW назвал летний вид спорта, в котором мог бы преуспеть Никита Кучеров

Журналист Харрисон Смайовиц в статье на сайте The Hockey Writers заявил, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров мог бы преуспеть в стрельбе из лука.

«Хоккеисты любят стрелять из лука после забитого гола. Кучеров не устраивает такое празднование, однако у него есть необходимые для этого навыки.

В своей попытке выиграть ещё один «Харт Трофи» Кучеров продемонстрировал, что обладает элитным уровнем меткости и аккуратности – теми же навыками, которые необходимы для достижения успеха в стрельбе из лука. Он достигает своих целей, будь то бросок по воротам или идеальный пас. Добавьте к этому его дисциплину на льду, и мы получим великолепного лучника, который мог бы выступить на Летних Олимпийских играх», — сказано в статье.