Тренер «Каролины» Бриндамор: Кочетков играет более страстно, Андерсену нужно отдохнуть

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал смену стартового голкипера в серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, место в воротах в третьем матче займёт российский голкипер Пётр Кочетков.

«Фредди [Андерсен] играл очень хорошо. Но играл много. Дать ему немного отдохнуть – наилучшее решение. У Кочеткова другая манера поведения [в игре]. Это очевидно. Фредди спокоен и хладнокровен. Кочетков же играет более страстно. У нас оба вратаря очень хорошие. В конце концов, Кочетков свежий, и надеюсь, он проведёт отличный матч», — цитирует Бриндамора ESPN.

Напомним, в семи встречах «ураганов» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли место в воротах занимал датчанин Фредерик Андерсен.

В регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, в которых одержал 22 победы, из них четыре «сухих» с 91,1% отражённых бросков.

Отметим, что после двух стартовых встреч в серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт со счётом 2-0. Ближайшие два матча состоятся в Каролине.