«Мы мало в чём похожи». Иван Демидов — о сравнении с Малкиным от Ротенберга

Нападающий системы СКА Иван Демидов отреагировал на слова главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга о схожести молодого игрока с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

– Роман Ротенберг сравнивал вас с Евгением Малкиным. А вы видите сходство?

– Он центральный нападающий. К тому же гораздо выше меня. Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чём похожи. Может, только в видении игры, — приводит слова Демидова официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги.

Отметим, что Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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