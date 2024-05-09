Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы мало в чём похожи». Иван Демидов — о сравнении с Малкиным от Ротенберга

«Мы мало в чём похожи». Иван Демидов — о сравнении с Малкиным от Ротенберга
Комментарии

Нападающий системы СКА Иван Демидов отреагировал на слова главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга о схожести молодого игрока с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

Роман Ротенберг сравнивал вас с Евгением Малкиным. А вы видите сходство?

– Он центральный нападающий. К тому же гораздо выше меня. Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чём похожи. Может, только в видении игры, — приводит слова Демидова официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги.

Отметим, что Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
Эксклюзив
Роман Ротенберг рассказал, в чём Иван Демидов похож на Евгения Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android