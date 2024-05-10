Дмитрий Орлов вошёл в топ-20 россиян по матчам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче ничейный — 1:1. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Для него это 89-й матч в Кубке Стэнли, благодаря чему он вошёл топ-20 россиян по этому показателю, сравнявшись с Андреем Макаровым.

Следующей целью Орлова является позиция одноклубника Евгения Кузнецова, который проводит 94-й матч. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 183.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Напомним, на предыдущей стадии турнира «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» выбила из турнира «Нью-Йорк Айлендерс».

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: