Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Панарина и 45 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в 3-м матче

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

В составе победителей отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. Российский нападающий гостей Артемий Панарин забил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей. У голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина 45 сейвов в этой встрече.

За «Каролину» отметились Джейк Гюнцель и российский форвард Андрей Свечников (1+1). У защитника хозяев Дмитрия Орлова голевая передача. На счету вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова 22 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу сегодняшних гостей. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Материалы по теме Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: