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Свечников сравнял счёт и перевёл матч «Каролина» – «Рейнджерс» в овертайм

Свечников сравнял счёт и перевёл матч «Каролина» – «Рейнджерс» в овертайм
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    

На момент написания новости закончился третий период. Счёт в матче ничейный — 2:2. За пару минут до окончания матча форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сравнял счёт встречи и перевёл игру в овертайм. Ассистировали ему Себастьян Ахо и Брэди Шей. Отметим, для Свечникова это уже второе очко в матче. Ранее игрок отличился результативным пасом на шайбу Джейка Гюнцеля.

Андрей Свечников Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Напомним, на предыдущей стадии турнира «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» выбила из турнира «Нью-Йорк Айлендерс».

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