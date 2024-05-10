Свечников сравнял счёт и перевёл матч «Каролина» – «Рейнджерс» в овертайм

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости закончился третий период. Счёт в матче ничейный — 2:2. За пару минут до окончания матча форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сравнял счёт встречи и перевёл игру в овертайм. Ассистировали ему Себастьян Ахо и Брэди Шей. Отметим, для Свечникова это уже второе очко в матче. Ранее игрок отличился результативным пасом на шайбу Джейка Гюнцеля.

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На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Напомним, на предыдущей стадии турнира «Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» выбила из турнира «Нью-Йорк Айлендерс».

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