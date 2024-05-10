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Зибанеджад повторил достижение Ковалёва 30-летней давности в истории «Рейнджерс»

Зибанеджад повторил достижение Ковалёва 30-летней давности в истории «Рейнджерс»
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В Роли (США) завершился третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Шведский нападающий гостей Мика Зибанеджад отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, 31-летний форвард набрал очки во всех семи матчах со старта нынешнего плей-офф. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Алексеем Ковалёвым (1994) и Адамом Фоксом (2002). Более длинными очковыми сериями с начала плей-офф в истории «синерубашечников» отметились только Рон Дугуэй (8 матчей в 1981), Брайан Литч (9 матчей в 1994) и Марк Мессье (13 матчей в 1994).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Зибанеджада 12 (3+9) очков в 7 играх.

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал конференции.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    
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