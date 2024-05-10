Зибанеджад повторил достижение Ковалёва 30-летней давности в истории «Рейнджерс»

В Роли (США) завершился третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).
Шведский нападающий гостей Мика Зибанеджад отметился в этой встрече результативной передачей.
Таким образом, 31-летний форвард набрал очки во всех семи матчах со старта нынешнего плей-офф. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Алексеем Ковалёвым (1994) и Адамом Фоксом (2002). Более длинными очковыми сериями с начала плей-офф в истории «синерубашечников» отметились только Рон Дугуэй (8 матчей в 1981), Брайан Литч (9 матчей в 1994) и Марк Мессье (13 матчей в 1994).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Зибанеджада 12 (3+9) очков в 7 играх.
«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал конференции.
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