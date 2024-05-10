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Панарин повторил рекорд всех времён по победным шайбам в плей-офф в истории «Рейнджерс»

Этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Исход встречи предрешила шайба российского форварда гостей Артемия Панарина, заброшенная в начале овертайма в ворота своего соотечественника Петра Кочеткова.

Таким образом, этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф. Примечательно, что каждая из этих четырёх шайб Панарина оказалась победной. Нападающий дважды отличился в текущей серии с «Каролиной», а также дважды поразил ворота «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде.

Этот результат помог Панарину повторить рекорд франшизы по количеству победных шайб в пределах одного розыгрыша Кубка Стэнли, ранее принадлежавший трём игрокам: Фрэнку Буше (1928), Брайану Литчу (1994) и Марку Мессье (1994).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего на счету Панарина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 9 (4+5) очков в 7 матчах.

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции.