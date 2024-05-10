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Шестёркин установил новый вратарский рекорд в истории «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 45 сейвами и одержал свою седьмую подряд победу со старта нынешнего плей-офф.

Таким образом, 28-летний Шестёркин стал первым вратарём в истории «Рейнджерс», который смог отметиться не менее 45 отражёнными бросками в двух матчах Кубка Стэнли подряд. Напомним, в предыдущей встрече, которая так же осталась за «синерубашечниками» (4:3 ОТ), россиянин сделал 54 сейва.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В семи матчах текущего плей-офф Шестёркин отражал 93,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции.