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Американская журналистка назвала главного претендента на победу в Кубке Стэнли — 2024

Журналистка североамериканского издания New York Post Молли Уокер назвала своего главного фаворита в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Нет никаких причин полагать, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не выиграют Кубок Стэнли», — сказала Уокер в подкасте THE DROP на ESPN.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» одержали третью победу в полуфинальной серии Восточной конференции над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) и повели 3-0 в этом противостоянии. «Синерубашечники» выиграли все семь матчей со старта текущего плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который уже сложил чемпионские полномочия, уступив в первом раунде нынешнего плей-офф «Даллас Старз» (3-4).