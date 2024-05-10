Американская журналистка назвала главного претендента на победу в Кубке Стэнли — 2024
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Журналистка североамериканского издания New York Post Молли Уокер назвала своего главного фаворита в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Нет никаких причин полагать, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не выиграют Кубок Стэнли», — сказала Уокер в подкасте THE DROP на ESPN.
Напомним, сегодня «Рейнджерс» одержали третью победу в полуфинальной серии Восточной конференции над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) и повели 3-0 в этом противостоянии. «Синерубашечники» выиграли все семь матчей со старта текущего плей-офф.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который уже сложил чемпионские полномочия, уступив в первом раунде нынешнего плей-офф «Даллас Старз» (3-4).
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5) 1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5) 2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5) 2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)
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