«Чертовски обидно за парней». Главный тренер «Каролины» — о 3-м поражении от «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал третье подряд поражение своей команды в полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

«Наши дела не слишком хороши. Нужно отдать им должное, они превосходно играют в меньшинстве. Я думаю, первые два с половиной большинства были вполне приличными. Много положительных моментов. Затем мы пропустили в большинстве, и после этого мы отошли от того, что пытались делать. Очевидно, что во всех трёх играх подряд была та же самая история. Мне чертовски обидно за парней, поскольку я считаю, что мы играем очень хорошо. Если не считать игру спецбригад, они сделали всё, о чём мы их просили… Наши ключевые игроки должны быть ключевыми в нужные моменты, это касается и игры в большинстве. Это то, чего нам сейчас не хватает», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

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Таким образом, «Харрикейнз» уступают в серии 0-3 и находятся на грани вылета из Кубка Стэнли.