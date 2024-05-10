Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»

В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).
Дублем в составе победителей отметился Миро Хейсканен. Ещё по шайбе забросили Роопе Хинц, Тайлер Сегин и Эса Линделль.
У гостей отличились Йоэль Кивиранта, Брэндон Дьюхейм и Валерий Ничушкин.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этой встрече 26 сейвами.
Отметим, что по ходу встречи хозяева вели 4:0, однако «Эвеланш» едва не совершили мощный камбэк во втором матче подряд, сумев сократить отставание до минимума.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «звёзды» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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