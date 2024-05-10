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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»
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В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хейсканен (Хинц, Робертсон) – 14:45 (5x4)     2:0 Хинц (Лундквист, Марчмент) – 21:57 (5x5)     3:0 Хейсканен (Бенн, Хинц) – 35:54 (5x4)     4:0 Сегин (Харли) – 38:06 (4x5)     4:1 Кивиранта (Мэнсон, Колтон) – 44:06 (5x5)     4:2 Дьюхейм (Кольяно) – 48:00 (5x5)     4:3 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 56:16 (6x5)     5:3 Линделль (Хинц, Танев) – 59:39 (en)    

Дублем в составе победителей отметился Миро Хейсканен. Ещё по шайбе забросили Роопе Хинц, Тайлер Сегин и Эса Линделль.

У гостей отличились Йоэль Кивиранта, Брэндон Дьюхейм и Валерий Ничушкин.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этой встрече 26 сейвами.

Отметим, что по ходу встречи хозяева вели 4:0, однако «Эвеланш» едва не совершили мощный камбэк во втором матче подряд, сумев сократить отставание до минимума.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «звёзды» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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