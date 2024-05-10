Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).