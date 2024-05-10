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Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 10 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 3:2 ОТ.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    

В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хейсканен (Хинц, Робертсон) – 14:45 (5x4)     2:0 Хинц (Лундквист, Марчмент) – 21:57 (5x5)     3:0 Хейсканен (Бенн, Хинц) – 35:54 (5x4)     4:0 Сегин (Харли) – 38:06 (4x5)     4:1 Кивиранта (Мэнсон, Колтон) – 44:06 (5x5)     4:2 Дьюхейм (Кольяно) – 48:00 (5x5)     4:3 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 56:16 (6x5)     5:3 Линделль (Хинц, Танев) – 59:39 (en)    
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