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Ничушкин — третий игрок по голам среди вингеров за первые семь матчей Кубка Стэнли

Ничушкин — третий игрок по голам среди вингеров за первые семь матчей Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой во встрече серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Таким образом, Ничушкин записал на свой счёт девятый гол в первых семи матчах плей-офф НХЛ. Как сообщает StatsCentre, Валерий стал третьим игроком по данному показателю среди крайних нападающих. Первое и второе места делят Морис Ришар (10 шайб в 1944 году) и Стив Пейн (10 голов в 1981 году).

29-летний россиянин не уходит со льда без гола уже в седьмом матче нынешнего плей-офф подряд. Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, в Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

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